开拓者正义之怒开荒选什么职业 新手用什么职业好

开拓者正义之怒游戏中职业由多种，不同的职业特点不同，不少刚接触游戏的玩家不知到开荒职业怎么选，下面就为大家介绍一下。
术士开局学油腻(群控)和飞弹(必中)，血脉选一个元素用来拿20级被动。
2级学鳞拳，魅力转防。
3级学活体，凑偷袭，送一个长时间的小buff。
补术士的职业等级到4级(点闪光和蛛网，都是群控)用于满足诡术师前置条件然后点10级诡术。
这样加点你会得到一个可以稳定补伤害的控制t。
道途选巫妖，巫妖的专属法术很强。
开卡的时候可以平均加点，稍微着重下魅力。
能变巫妖以后重训成7体质、7感知的加点，巫妖会魅力转体质。
这个bd前面几级加点的顺序最重要，因为如果不合理安排的话过剧情很难，等后面能变巫妖了就无所谓了。
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