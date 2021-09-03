云顶之弈法转格温阵容怎么搭配 11.17法转格温怎么玩

2021-09-05 09:40:26 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈s5.5格温得到了加强，不少阵容都有格温的一席之地，下面就为大家介绍云顶之弈法转格温的玩法，一起来看看吧。

11.17云顶之弈法转格温阵容介绍

阵容组成

炸弹人、火男、努努、婕拉、艾翁、稻草人、狗熊、格温(转职法师)

这套阵容的需要将格温转职为法师，去组成了4法师羁绊，格温、火男的最大法力值只有20点，炸弹人的最大法力值是40点，这些英雄释放技能的频繁非常高，再搭配蓝buff等回蓝装之后，一局战斗下来可以叠加大量的法术强度属性。火男、努努和稻草人组成了3丧尸羁绊，艾翁、稻草人和狗熊组成的3复生亡魂羁绊，这些羁绊都非常强势，而且在组成上也很灵活。

阵容羁绊

1灵罗娃娃、3复生亡魂、4法师、3丧尸、2斗士、2秘术师

装备选择

格温：法师转职、科技枪、蓝buff

火男：蓝buff、科技枪、法爆

运营思路

阵容中对大棒的需求量比较大。开局可以用丧尸羁绊来过渡，滑板鞋、火男、努努和炸弹人的组合，火男是中前期的输出核心，装备围绕火男来给，三星火男技能的灼烧印记能够削减敌人70%的魔抗，其效果远超离子火花和电刀。

中期继续上阵婕拉，如果拿到法师转职道具，可以组成4法师羁绊，再将稻草人替换掉滑板鞋。后期要尽快升8人口，去搜出格温和狗熊这两个5费英雄，再将他们追出二星后阵容成型。

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