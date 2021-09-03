开拓者正义之怒未命中怎么办 怎么提高命中率

2021-09-05 09:36:21 来源：互联网 编辑：佚名

开拓者正义之怒游戏中是有命中几率的，有时候个别几个敌人使用一些提高自身闪避的技能玩家都会未命中，那么命中率怎么提高呢？一起来看看吧。

开拓者正义之怒提高命中率方法

1. 真知术 用于对抗 朦胧术、移位术、镜影术和隐形的敌人。而对于那些潜行、自带隐蔽效果的敌人无效，比如拥王者里带原始词缀的敌人都有自带隐蔽效果。

2. 回声定位&盲视 用于对抗 朦胧术、移位术、隐形的敌人、自带隐蔽的敌人和潜行的敌人。而对于镜影术和和灵体(隐形的虚体)没有效果。

3. 盲斗全系列专长的效果加起来都不如盲视，而且对于闪现术没有效果。

4. 直觉闪避尽管被不可见的攻击者攻击时依然保留AC上的敏捷加值，但是受到隐形的敌人攻击，敌人会由于隐蔽而获得通常的+2AB加值。

5. 识破隐形的效果就是字面意思，看到隐形的生物，前期有一点点用。有真知术以后还是用真知术吧。

隐蔽效果的失手率只对攻击有效，也就是说只有攻击检定的会遭受隐蔽失手率，比如射线、念袭(要攻击检定的)、武器攻击这些。法术范围伤害不需要攻击检定而是敌人进行豁免检定，所以不会受到隐蔽失手率影响。

关于开拓者正义之怒提高命中率的方法结尾大家分享到这，希望能对大家有所帮助。