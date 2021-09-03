暗黑2重制版刺客有哪些暗金装备 刺客暗金装备属性有哪些

2021-09-03 10:05:10 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神游戏中每个职业都有自己专属的暗金装备，暗金装备能打法增加属性，那么刺客的暗金装备有哪些呢，一起来看看吧。

暗黑2重制版刺客暗金装备介绍

巴特克的猛击(限刺客使用)，非常好的适合武学刺客的爪子，属性很完美，量身打造

火蜥蜴之爪(限刺客使用)，火抗不高，火焰伤害也不高，基本是被我们抛弃的存在，

碧玉爪(限刺客使用)，抗性+50，但是他的攻速很慢，选择他一定是因为攻速足够，抗性不够

影杀者(限刺客使用)，固定无形，无法破坏，220%的ED，-25%的目标防御，冰冻目标，看起来很好，但是本来就没有攻速，还是缓慢攻击速度，估计你还没碰到怪呢，你就被怪挠死了

以上就是暗黑2重制版刺客暗金装备的全部内容，游戏将于9月24日进行不删档公测，各位玩家敬请期待。