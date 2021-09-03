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国王的恩赐2女巫支线怎么做 女巫怎么打

2021-09-03 09:57:11来源：互联网编辑：佚名

国王的恩赐2游戏中执支线内容非常丰富，完成主线任务会给相应的奖励，下面就为大家分享女巫支线任务的完成方法，一起来看看吧。

国王的恩赐2女巫怎么打

QQ截图20210903095324.png

在之前通往巴蒂尔大门的路上，遇到法比安后就会开启女巫石支线。

根据任务指示穿过一旁建筑里的传送门并与法比安对话。

三个祭台都激活后，另一个出口的结界就会打开，出去与女巫对话即可进入战斗

女巫的魔法元素部队都有不同的抗性，其中光明之灵和石元素分别有40、50的魔法易伤，利用医师的攻击以及法术会比较有效。而光明之灵的移动范围较小可以放到最后消灭

这里往其中一侧进军会比较稳妥，集中法术和医师的攻击优先消灭石元素。之后就是利用近战部队挡住敌人远程再后方输出即可。另外要注意中间的石块会挡住远程部队的攻击弹道

战斗结束后与法比尔对话完成任务。

以上就是国王的恩赐2女巫打法的全部内容，想了解更多游戏攻略请关注91游戏网。

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