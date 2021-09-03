神佑释放执着的收藏家成就怎么做 隐藏宝箱在哪里

2021-09-03 09:51:19 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放神佑释放执着的收藏家是游戏中非常值得完成的成就之一，完成这个成就能获得坐骑和时装，那么神佑释放执着的收藏家成就怎么做？一起来看看吧。

神佑释放执着的收藏家成就

首先我们需要获得藏宝图的碎片，名字是坎帕尼藏宝图的碎片，这个是打怪随机掉落的，一共需要8个碎片。

怪是什么怪都可以，大家可以挑好打的刷，不想刷怪也可以去交易所，在交易所的材料里有宝图碎片，直接购入价钱还可以，不是很贵，至少不用费心去刷了。

然后我们去找地图修复师，位置如下，其实就在交易所的附近。

对话可以修复装备，然后使用修复好的藏宝图，能找到宝藏位置，直接过去，在点位会有个可交互的状态，挖掘后得到一个箱子，打开就能完成这个成就了。

这里需要注意的是，如果选择自己自力更生去刷怪拿藏宝图碎片，建议可以和别人组队一起刷，速度更快一些，效率高，但毕竟是概率掉落，主要还是看脸。

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