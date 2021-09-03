新世界嘲讽宝石有什么用 嘲讽宝石怎么得

2021-09-03 09:38:45 来源：互联网 编辑：佚名

新世界游戏中有很多宝石供玩家使用，其中嘲讽宝石是坦克角色非常重要的道具，那么嘲讽宝石怎么得？有什么用？下面就为大家介绍一下。

新世界嘲讽宝石作用介绍

众所周知，在新世界，没有职业系统，取而代之的就是武器系统。

而嘲讽宝石就构成坦克类职业的主要核心装备。

装备嘲讽宝石的前提是你的装备上必须要有还未激活的孔，并非所有装备都有孔，直接将宝石拖拉到武器上即可装备上。

这样子你的所有行为都会根据嘲讽宝石的等级将你产生的仇恨值进行加倍，2级嘲讽宝石附带Taunting I增益为100%、3级为嘲讽宝石附带Taunting II增益为200%。

同时嘲讽宝石来源为可以自己在Stonecutting Table，石材切割工作台上制作或者掉落武器几率会包含。

关于新世界嘲讽宝石就为大家介绍到这，希望对大家有所帮助。