云顶之弈S5.5征骑天使怎么上分 征骑天使阵容怎么搭配

2021-09-03 09:31:09 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈在11.17增强了征服者，而且天使也将强了，现在征骑天使是目前上分非常厉害的阵容，那么征骑天使阵容怎么搭配呢？一起来看看吧。

云顶之弈11.17征骑天使阵容分享

【阵容组成】

正义巨像—加里奥(4)、德玛西亚之力—盖伦(5)、钢铁少女—芮尔(4)、深海泰坦—诺提勒斯(2)、放逐之刃—锐雯(3)、暗裔剑魔—亚托克斯(1)、 正义天使—凯尔(5)、荣耀行刑官—德莱文(4)、魂锁典狱长—锤石(2)

【装备推荐】

正义天使—凯尔：鬼索的狂暴之刃(反曲之弓+无用大棒)、卢安娜的飓风(反曲之弓+负极斗篷)、死亡之刃(暴风大剑+暴风大剑)

主C天使，羊刀杀人剑必备，4征服的高额攻速加成提高了羊刀的起步;天使技能拥有AD加成的真实伤害，杀人剑作为输出装收益最大;最后一件优先飓风，叠杀人剑和清场都能更快，替代装备：正义之手>饮血剑

另外羊刀也可以换火炮，现在火炮不仅增加攻击距离还有40%的额外攻速，配合征服者攻速开局拉满，也是不错的选择。光明装备：光明羊刀>光明杀人剑>光明飓风

盖伦主坦，带肉装即可，日炎>狂徒>龙牙

多余输出装给德莱文，优先做伏击。

站位

前期过度

其实1星天使神装就有不俗的战斗力，一样可以锁血，关键在于站位和前排的质量，没有伏击一定要注意不要吃狗熊、皎月、锤石这种大控，德莱文可以缩角挡勾，天使要随时换边，只要熬到9人口吃鸡率会大大提升!

以上就是云顶之弈征骑天使上分玩法，希望能帮到大家。