小小乌托邦怎么提高幸福度 幸福度有什么用

小小乌托邦游戏中的居民幸福度是重要的东西，幸福度越高玩家就能够多收税，那么小小乌托邦怎么提高居民的幸福度呢？下面就为大家介绍一下。
可以看到，影响居民幸福感的因素共有6个，玩家需要满足这些条件才能让幸福感提高。
它们分别为：能源，道路，消防，警察，医生和岗位。
玩家要建造相应的建筑，并且覆盖到居民楼之后，才能获得相应的幸福度加成。
绿圈覆盖到的才算。
游戏中将幸福度提升到满的方法也非常简单，只需要让每个居民楼都吃到满buff就可以了。
关于小小乌托邦提高幸福度的方法就介绍到这，只要满足居民的要求就能快速提高幸福度了。
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