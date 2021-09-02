暗黑2重制版物品属性是什么 品质等级最高是多少

2021-09-02 09:49:53 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑2重制版中的物品都是有等级的，物品的等级越高属性也越高，新手玩家不清楚物品属性是什么，品质等级最高是多少，下面就带大家了解一下。

暗黑2重制版装备等级

物品等级(简称ilvl)

一件装备有自己的物品等级，可以影响装备的最大凹槽数。

但是物品等级还有别的重要功能，它可以决定物品的外在属性。

具体说，蓝色、黄色装备这些随机外在属性可能有多强，取决于物品等级和品质等级中的较大者。

而暗金、绿色装备都有要求的最低物品等级，也就是只有物品等级达到这么多，才“有资格”成为这一件暗金装备。

品质等级(简称qlvl)

这是一件装备所拥有的另一个等级标签，它标明了装备的“底材”。

同一种底材，无论什么颜色，都有一定的物品等级，比如不管是一件普通白色灰幕寿衣，还是暗金灰幕寿衣“奥玛斯的长袍”，其品质等级都是64。

最高的装备品质等级为87。

另外，品质等级如果比物品等级大，还可以决定蓝色、黄色装备的属性好坏。

注意，有的地方会把这个品质等级叫做“底材品质等级”，把上面说的那个达到多少级才有资格成为暗金、绿色装备的那个等级叫做“成品品质等级”，它们不是同一概念，注意区分。

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