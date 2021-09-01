英雄传说创之轨迹vm冠军成就怎么做 vm冠军奖杯怎么解锁

英雄传说创之轨迹游侠中有很多成就，有些成就奖杯非常难做，vm冠军奖杯就是其中之一，那么vm冠军奖杯怎么解锁呢？下面就带大家了解一下。
完成方法
终章可以进梦幻回廊后就可以解完。
一开始手上有20种卡。
14人打完会得到14种卡。
初期：艾莉、亚修、克蕾雅
3/19：阿加特、莉夏、妙捷
3/21：瓦奇、艾丽榭、雷克多，娜狄雅
3/22：诺艾尔、艾丝蒂尔、克罗、赛特
千年宝库卖8种卡。
精灵主2+1(3/19开始卖)
魔法2、地水天各1
搜集完以上42种卡就可以挑战C，打赢跳杯。
关于英雄传说创之轨迹vm冠军成就就为大家讲解到这，希望各位玩家有所帮助。
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