英雄传说创之轨迹封印石怎么得 封印石有什么用

英雄传说创之轨迹游戏中封印石能在梦之回廊解锁道具，封印石分为多种，有红色、蓝色、银色和金色，那么封印石怎么获得呢？一起来看看吧。
金色封印石的获得方法
1、打倒守护魔兽和守护者
打倒出现在真梦幻回廊的守护魔兽和守护者，可以随机获得金色封印石。
守护魔兽出现在迷宫的中间位置，守护者在迷宫的最深处。
2、金色封印石的用途
让新梦幻回廊的限定角色加入进来 在解放台座开封金色封印石后，可以获得新梦幻回廊的限定游戏角色。
通过金色封印石加入的角色是随机决定的，并且不会重复，最终会收集到全部角色。
另外，在第一回想时，金色封印石召唤的角色只有三人，随着回想的推进会逐渐增加。
关于EXTRA指令
通过封印石获得的角色虽然无法带入主线剧情，但是可以从编队菜单中，设定在EXTRA范围中，从而让勇猛指令可以使用。
红色封印石的获得方法
1、打倒守护魔兽和守护者
打倒出现在真梦幻回廊的守护魔兽和守护者，可以随机获得红色封印石。
守护魔兽出现在迷宫的中间位置，守护者在迷宫的最深处。
2、红色封印石的用途
解放迷你游戏，通过红色封印石可以获得迷你游戏。
同时，每层的迷你游戏是固定的，因此随着在各层推进游戏，无法获得的迷你游戏也会逐渐解锁。
蓝色封印石的获得方法
1、打倒守护魔兽和守护者
打倒出现在真梦幻回廊的守护魔兽和守护者，可以随机获得蓝色封印石。
守护魔兽出现在迷宫的中间位置，守护者在迷宫的最深处。
2、蓝色封印石的用途
解放限定章节，通过获得蓝色封印石，可以得到特别的章节。
一共有20种。同时，每层的限定章节是固定的，因此随着在各层推进游戏，无法获得的限定章节也会逐渐解锁。
银色封印石的获得方法
1、打倒强敌、守护魔兽和守护者。
打倒出现在梦幻回廊的强敌和守护魔兽等，可以获得银色封印石。
2、银色碎片
银色碎片类似于低等级的银色封印石，通过打倒出现在真梦幻回廊的一般怪兽可以掉落。
3、银色封印石的用途
银色封印石在解放台座开封后，可以获得饰品、结晶和衣装等物品。
一个银色封印石可以获得十个道具，其中肯定有一个是SR。
以上就是英雄传说创之轨迹封印石刷取方法的全部内容，不知道怎么刷的玩家请参考以上的流程。
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