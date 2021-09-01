云顶之弈丧尸复生亡魂怎么玩 前期怎么过度

国王的恩赐2斧子碎片任务是游戏中的一个支线，完成任务可以获新的单位，不少玩家清楚任务的位置，下面就带大家了解一下，一起来看看吧。斧子碎片支线任务斧子碎片攻略进入新泰瑞恩后沿着左侧道路前进即可看到一个名为莱斯特的矮人，与该矮人交谈开启即可开启任务。与矮人交谈后得知此处的矮人们以伐木为生，但某天突然出现

2021-09-01 | 0