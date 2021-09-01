双人成行动画怎么跳过 怎么跳过剧情

2021-09-01 10:16:57 来源：互联网 编辑：佚名

双人成行游戏中每次过关的时候都会看一次剧情动画，动画非常长不少玩家觉得有点浪费时间，那么动画怎么跳过呢？一起来看看吧。

双人成行剧情动画跳过方法

如果你是手柄的话，按住B键，然后可以看到右下角有个圆圈，一个人按B键的话只会有一半的月牙进度，然后需要两个玩家都长按这个B键，就可以合成一个圆圆，从而跳过这个剧情。

如果你是使用键盘来玩的话，那么这个按键就不同了，需要长按这个Q键，按住大概3秒就可以跳过，当然这个跳过剧情不是单方面就能跳过，而是需要你的队友也同时按这个跳过，才能直接开始游戏，跳过游戏的剧情动画。

由于游戏的剧情其实还算是非常不错的，也加入了很多有意思的笑话，所以建议大家在第一遍打的时候最好还是看个剧情比较好，如果是第二次玩或者已经看过了剧情，就可以直接跳过。

以上就是跳过双人成行剧情动画的方法，以后玩家想要重新体验游戏可以使用这个方法。