国王的恩赐2斧子碎片任务怎么做 斧子碎片任务有什么奖励

2021-09-01 09:50:45 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2斧子碎片任务是游戏中的一个支线，完成任务可以获新的单位，不少玩家清楚任务的位置，下面就带大家了解一下，一起来看看吧。

斧子碎片支线任务斧子碎片攻略

进入新泰瑞恩后沿着左侧道路前进即可看到一个名为莱斯特的矮人，与该矮人交谈开启即可开启任务。

与矮人交谈后得知此处的矮人们以伐木为生，但某天突然出现了一个名为卢平的人类攻击了矮人的村庄，因此莱斯特希望我们能够帮助他们击退人类。

在前往矮人村庄的道路上我们能够找到一个力量方尖碑，与其互动能够获得1点的魔法强度。

为了提升实力以应对接下来必然出现的战斗，我们可以从矮人营地中的马克处超募部队。

返回新泰瑞恩后进入村庄右侧的小路，穿过桥梁后向右沿着山路向上走。

在道路尽头的小院中与莱斯特的叔叔交谈，交谈完毕后即可获得经验值*40、金币*300和士兵靴子作为任务报酬，至此该任务完成。

以上就是国王的恩赐2支线任务斧子碎片的全部内容，不知道怎么做的玩家请参考以上的内容进行攻略。