神佑释放游侠穿什么装备 游侠什么流派厉害

2021-09-01 09:36:17 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游侠怎么搭配装备一直都是不少玩家比较困惑的问题，因为游戏中职业能分出多个流派，所以穿搭的装备也不一样，下面就为大家分享神佑释放游侠装备搭配，一起来看看吧。

神佑释放游侠装备搭配分享

单纯以输出环境+战斗时长+容错率+破盾效率 等各方面应对副本机制来说，新月一定是优于狼弓的。游侠本身的副本定位就是稳定单体压血，输出环境全职业最优，破盾利器。

而这些定位恰恰是新月所全部具备的。快蓄力的急速射击，联动的闪电箭，以及全队增益的神技闪光箭+标记。

而相反，狼弓的优势在于瞬时高爆发，但是由于核心特殊箭矢的存在，战斗姿态是唯一解，以至于必须要舍弃闪光箭破甲，还要考虑急速射击/标记的取舍。

新月的收益分水岭在1w攻击。1万攻击前无脑堆攻击，1万功后补暴击/爆伤。 我看还有许多玩家误导说，玩新月就无脑堆攻击就完事了，这是不对的。

以目前的装备取舍来说，头部位由于穿透属性收益过低，所以爆伤是唯一解。肩膀可以选择攻击肩膀/爆伤肩膀，箭袋也没得选，唯一选择也是爆伤。

以上的爆伤堆叠导致暴击的收益被进一步扩大，新月暴击在30%为一个最优解。

以上就是神佑释放游侠装备搭配的全部内容，希望能帮到大家。