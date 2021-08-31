S5.5云顶之弈黑夜游侠怎么上分 黑夜游侠阵容怎么组

云顶之弈中s5.5赛季黑夜游侠这个阵容在目前是一个非常强力的一个上分阵容，可以排在T0的位置，下面带大家了解S5.5云顶之弈黑夜游侠上分玩法，一起来看看吧。
阵容组成：
厄斐琉斯(4)、阿克尚(5)、寒冰(3)、韦鲁斯(2)、凛冬之怒(3)、钢铁少女芮儿(4)、盲憎(3)、皎月(4)
羁绊组成：
4黑夜 在生命值首次跌到50%以下时，会为自身提供一个持续8秒的护盾，护盾值相当于一部分最大生命值，当这个效果触发时，【黑夜使者】还会获得伤害加成(60%护盾值，30%伤害加成)
4游侠 在战斗环节开始4秒后，【游侠】们获得持续4秒的攻击速度加成。此后，她们每过4秒就会重获这个攻击速度加成。(180%攻击速度)
2重骑 【重骑兵】们一旦移动，就会超着他们的目标发起快速冲锋。【重骑兵】们获得伤害减免。在战斗环节开始时和每次冲锋后，这个效果都会翻倍，持续4秒。(20%伤害减免)
装备组成：
厄斐琉斯：青龙刀/无尽/巨杀
阿克尚：饮血/飓风/杀人剑
猪妹：肉装即可
运营思路：
前期出门抢大剑，因为这版本对于游侠而言大剑比攻速更重要，前期尽量走连胜速7的策略，可以选择用维鲁斯、VN、日女、 泰坦、剑魔打工，前期装备可以先给到VN或者维鲁斯，因为后期VN需要换成阿克尚所以装备可以先过度，或者给到韦鲁斯打副C。7级后先小D一波凑齐4游侠2黑夜2重骑，然后看血量健康的话卡利息上8，不健康的话先D确保质量后再升8，后期成型后这阵容可以说差不多能锁血了。
这套阵容现在是版本最强势的游侠阵容，厄斐琉斯作为主C一定要保证自己的位置，尽量缩角的占位，但是需要注意一点就是一定要避开版本大热的大头炮台和佛耶戈这两个点，对战大头一定不要和炮台对位，而对战佛耶戈则一定要对位站。
关于云顶之弈黑夜游侠上分方法就讲到这，这套阵容上分非常实用，能大大提高吃鸡率。
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