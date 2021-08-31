国王的恩赐2套装怎么拿 怎么获得套装

2021-08-31 09:47:15 来源：互联网 编辑：佚名

国王的恩赐2是一款回合制战旗游戏，游戏中有不少套装，套装能够提高角色的属性，不少不知道怎么获得套装，下面就为大家分享国王的恩赐2套装的获取方法，一起来看看吧。

国王的恩赐2套装获取分享

以下任务跟获得套装有关，且完成后随机给予其中一套的一个配件，无法两个套装都拥有，莽兵流派建议国王套，控场派和肉盾派建议英雄套，想全部凑齐需要玩家多次游玩才行。

套装获取任务

1.朱利安与罗莎琳(支线)→头盔。

2.铁人→国王套武器。

套装获取流程

3.受骗的女巫→鞋子。

4.失踪的司库→腰带。

5.商人工会的秘密→手套。

套装配件

6.弗罗斯特正门商人→英雄套剑盾。

7.首都王宫门口的商人→两套的盔甲。

以上就是关于国王的恩赐2套装获取方法的全部内容，套装想要收集齐还是比较费时间的，最后祝各位玩家游戏愉快。