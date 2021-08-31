痛苦的灵魂钥匙谜题怎么解 全钥匙图案谜题解谜攻略

2021-08-31 09:41:02 来源：互联网 编辑：佚名

痛苦的灵魂是一款恐怖冒险游戏，对然目前只有试玩版，但游戏中的内容可不少，其中钥匙谜题比较难，不少玩家都找不到线索，下面就为大家介绍痛苦的灵魂全钥匙图案谜题的攻略，一起来看看吧。

痛苦的灵魂全钥匙谜题攻略

药房门

在东翼走廊在E-F1是药房的门。图案组合是：

星星， 三角形， 六角形

档案门

在W-F1的教堂是档案馆的大门。图案组合是：

广场， 三角形， 星星

餐厅门

在E-F2的餐厅是一扇通往无名房间的门。图案组合是：

广场， 六角形， 五角大楼

重症监护走廊门

在W-F2的西翼走廊是通往重症监护走廊的大门。图案组合是：

五角大楼， 三角形， 圆

以上就是关于痛苦的灵魂全钥匙图案谜题的全部内容，游戏在使用steam上有试玩了，但是只有英文，感兴趣的玩家可以尝试一下。