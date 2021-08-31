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终极时代什么时候发售 游戏上市时间介绍

2021-08-31 09:26:51来源：互联网编辑：佚名

终极时代是最近一款关注度比较高的动作冒险游戏，不少玩家不知道这款游戏的发售时间，下面就为大家介绍终极时代的发售时间，感兴趣的玩家一起来看看吧。

终极时代发售时间介绍

QQ截图20210831092255.png

该游戏将于9月9日推出PS4、NS版本，而其实这款游戏也上架了PC Steam平台具体还未公布。

游戏简介

终极时代设定在遥远的未来，地球资源枯竭、环境被破坏，有的人类逃到了太空站，还有的躲在一所地球避难所里，但后来地球切断了太空站资源供给，玩家将扮演一名勇士从太空站回到地球，寻找答案、拯救人类。

这款游戏有着高速、炫酷的连招动作系统，需要根据敌人类型策略性选择招式，游戏有类似鬼泣的两种抓钩，一种可以把小型敌人拉到面前，另一种则能让自己快速移动大型敌人旁，而陪伴玩家的小机器人则有点像尼尔。

以上就是关于终极时代发售时间的全部内容，感兴趣的玩家可以在steam收藏到购物车，以防错过。

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