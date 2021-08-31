鬼谷八荒隐藏坐骑在哪 全隐藏坐标分享

2021-08-31 09:20:23 来源：互联网 编辑：佚名

鬼谷八荒是一款国产修仙游戏，游戏中有几个隐藏点供玩家探索，不少玩家不知道隐藏坐骑在哪里，下面就为大家分享鬼谷八荒全隐藏点，一起来看看吧。

鬼谷八荒全隐藏点分享

首先就是每个地图上面都有着隐藏的NPC李四，找到之后都能获得丰厚的奖励。

第一个就是葫芦坐骑，具体的位置在永宁州坐标为(69.95)我们来到这里之后和NPC进行对话就能获得隐藏的坐骑奖励，这个葫芦坐骑是我们结晶期之前能够获得最好的坐骑，如果你离的近的话，就趁早将这个坐骑领取了。

第二个就是道心果和道心点数，我们来到华封洲具体坐标为(95.69)来到这里之后和NPC交互之后能够获得10个道心果以及20点道心的奖励，道心的属性对我们的前期来说还是挺重要的。

第三个是最重要也是最好的，橙色心法，在云陌州坐标为(196.172)这里，我们来到这里和NPC交互之后能够领取到具灵境劲系列的橙色心法，这个心法算是非常重要且非常好的一个心法，足以让我们支撑到后期，如果输出能力不够的话，记得去领取了，练满的话能够获得最低100攻击力的提升。

以上就是关于鬼谷八荒隐藏坐骑的全部内容，感兴趣的玩家请参考一场的位置来寻找奖励。