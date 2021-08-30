永劫无间迦南用什么武器好 迦南武器推荐

2021-08-30 09:49:44 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中迦南是一个很强的刺客型角色，可以使用多种武器，不少玩家不知道迦南武器该怎么选，下面就为大家分享迦南武器推荐，一起来看看吧。

永劫无间迦南武器推荐

匕首目前在位移和伤害上具有绝对优势，但相对而言缺少aoe。因为缺少AOE，很多人觉得三排匕首很弱，自己拼正面不管是蓄力还是平砍都感觉是花拳绣腿，其实这个完全是对匕首理解有问题。

下面的描述不考虑远程武器，迦南首先要在远程武器上合格，不合格就别玩了。

天赋：纯精力。

魂玉：攻击拉满、近抗、体力、其他插件。

开团：激进的使用匕首走位，能打人一套最好，不能就晃着玩，不要冲过去鬼返，被振刀直接g。

正确操作举例：闪步，长按左键观察，骗出振刀或普攻则升龙一套，对方不做反应意图博弈则反方向拉开。

残血：利用匕首的灵活性防止自己被击杀，利用F位移避免被黏住/恢复精力，不论自己血有多残，随时都能找机会用鬼返进行反打，对方放弃就打药，如果是1v2+2v1，基本上这个时候对面的1已经没了。

集火：两种思路，第一种是无脑三连，利用匕首快速攻击的特性打断对方的所有动作;第二种是蓄力b b 蓄力b b循环，效果同1，但不会把人踹飞。

收割：遇到没血往后拉的敌人立刻跟上鬼返升龙带走，匕首的收割能力无出其右。收割是团战匕首最重要的一点，高分团战常见拆火拦人，但没有任何人任何武器能阻止匕首迦南进行大位移收割，可以在队友被拦住的情况下无视敌人的队友将其带走。

拆火：使用廉价的鬼返打断对方的蓄力和普攻，帮助队友创造输出机会/帮被控制或进入硬直的队友拆火。

队友输出我辅助，敌人输出我打断，队友被打我拆火，敌人破甲我收掉。

能做到这句话，基本上两边相差不大时，迦南一方就可以通过匕首的版本红利取得压倒性胜利了，只要精通匕首，管你什么东西，甲破了就带走你

以上就是关于永劫无间迦南武器选择的全部内容，希望能帮到大家。