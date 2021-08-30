永劫无间祈福任务在哪 祈福任务怎么接

2021-08-30 09:35:38 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中祈福任务需要都在地图上进行祭拜，可以获得任务奖励，不少玩家不知道任务在哪接，下面就为大家分享永劫无间祈福任务的位置，一起来看看吧。

永劫无间祈福任务位置分享

1、游戏中祭拜任务刷新位置是随机的，并且不一定是在祈福任务刷新点。

2、森罗谷会有2个刷新点，森罗谷的下方会有1个刷新点。

3、不周滩的右下方也可以找到个刷新店，右上方有2个刷新点。

4、游戏中天人城的刷新点是最多的，有三个刷新点，同时人也很多。

注意：玩家在三排的时候，可以让队友注意一下祭拜任务。

以上就是关于永劫无间祈福任务的全部内容，玩家请才考以上的位置来进行任务。