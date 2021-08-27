超级动物大逃杀有哪些武器 全武器介绍

2021-08-30 09:31:21 来源：互联网 编辑：佚名

超级动物大逃杀是一款上帝视角的动物吃鸡游戏，既然是吃鸡游戏当然少不了各种武器，下面就为大家介绍超级动物大逃杀全部的武器，一起来看看吧。

1.狙击枪一枪即可完全破坏敌人护甲(包括三级甲)。

2.霰弹枪在近距离是伤害最高的枪，但在远距离是伤害最低的枪。

3.毒镖枪无视护甲，穿透造成伤害并使敌人中毒。

4.AK 是各方面均衡的中远距离自动步枪，但冲锋枪在近距离有更佳的表现。

5.M16、机枪、稀有狙击枪和传说稀有度的武器只会出现在鼹鼠宝箱中。

6.你在使用近战武器时移动速度最快。你也可以使用手枪来提高移动速度。机枪和狙击枪对你造成的减速效果最大。

7.消音手枪和毒镖枪几乎不会发出声音，它们是你偷鸡摸狗的好帮手。

8.臭鼬弹是临时封路的好装备。在臭气中的所有动物每 0.6 秒就会受到 16 点的伤害。

以上就是关于超级动物大逃杀全武器的所有内容，玩家可以选择自己喜欢的武器进行游戏。