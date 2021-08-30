云顶之弈11.17天使主C阵容怎么玩 天使主C阵容怎么搭配

2021-08-30 09:26:49 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.17版本已经更新了，其中不少英雄都多少有些改动，其中天使就得到了加强，下面就为大家分享云顶之弈11.17天使主C阵容的玩法，感兴趣的玩家一起来看看吧。

云顶之弈11.17天使主C玩法分享

云顶之弈11.17版本天使极大增强，天使的初始生命值与初始攻速均极大增强，大家还记得上赛季天使的荣光吗?

对的没错，天使主C强势归来，在上11.16版本天使就有许多玩家开始尝试，但天使的强度与这版本相比差的不是一星半点。这版本天使的前四率与吃鸡率极高，吃鸡率最高可达56.1%，吃分率也均在90%左右。

但大家不要被高胜率迷了双眼，天使是一个非常吃2星的阵容，在一星的时候非常容易被秒，如大眼、大头一个技能就可能让天使去世，但天使达到2星这局大概率吃鸡。

天使在这版本主流玩法3套阵容，下面摩昂一一给大家到来。

圣光六骑天使

加里奥、芮尔、盖伦、蕾欧娜、波比、泰坦、武器/阿克尚(9人口)/德莱文、锤石、天使。

阵容关键羁绊：6骑士+3圣光

这套阵容是最常规也是天使最稳定的阵容，6骑士给阵容全体棋子带来70点格挡，高格挡下阵容坦度极足，这样就给天使带来优质的输出环境，在天使20秒启动后就能开启猎杀时刻。

秘光天使

加里奥、芮尔、格温、璐璐、拉克丝、泰坦、盖伦、锤石、天使。

阵容关键羁绊：3/4秘术士+3圣光+2/4骑士

秘光天使是下掉了骑士中的2个1费骑士，这两枚棋子在大后期强度上略低，特别是在对抗大成九五的时候6骑士的强度没有挂3/4秘术收益高(对阵容大眼6骑强度更高，大眼是多段伤害)，在大后期对局的时候甚至可拆3骑士上4秘术。

圣光天使

蕾欧娜、格温、泰坦、拉克丝、芮尔、武器、辛德拉、天使、剑魔。

阵容关键羁绊：6圣光+3铁甲

圣光天使强度也是非常高的，3铁甲为阵容提供高护甲，6圣光在增强双抗，阵容坦度还是不错的，更关键阵容自动2征服羁绊，天使在未启动前续航上能得到有效保证。

装备推荐

天使最重要的装备就是羊刀，这是天使的核心装备，没羊刀不玩天使。只有天使攻速叠加起来了，在10秒(范围真伤)与20秒(群体剑雨)启动后才能造成极高的伤害。

第二件装备可考虑续航装备，正义、科技刀、饮血均可。正义一方面能提供续另一方面也增增强伤害;科技刀续航天使在5秒后第一次飞升后就才能造成真伤，科技刀到才有效果，但科技刀能在天使满血情况下叠加护盾，这个比较优质;饮血很多人家觉得天使出饮血这不是浪费吗?其实不然，天使2星135攻击力，第二次飞升可造成范围群伤(真伤+物理伤害)也是能快速回血的，饮血更关键的是在首次血量低于40%会获得一个高额护盾，关键时候避免被直接打出复活甲。

第三件装备最优就是复活甲，这个大家都懂的，在20秒后，天使被秒复活也能1VN。

其他可考虑装备：杀人剑、巨杀、狂徒、泰坦均可。杀人剑巨杀均是增强天使的输出能力，泰坦增强输出，在满层后还能增加双抗;狂徒是为了增加生存能力特别是在1星天使的时候。

以上就是关于云顶之弈11.17天使主C阵容的全部内容，这三套阵容在目前天使得到大增强还是非常好用的，想要快速上分的玩家可以试试。