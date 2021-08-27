荒野大镖客2悬赏怎么取消 悬赏取消方法介绍

2021-08-27 09:46:10 来源：互联网 编辑：佚名

荒野大镖客2游戏中玩家只要做了还是就会被路人举报，之后就会被悬赏会有警察和赏金猎人来追杀你，不少玩家不知道悬赏怎么取消，下面就为大家介绍荒野大镖客2悬赏取消方法，一起来看看吧。

荒野大镖客2悬赏取消方法介绍

如果我们在游戏中被挂了赏金的话，可以前往邮局消除。

到达邮局后找到邮局的工作人员，靠近铁栅栏与工作人员对话。

点击右下角的付款，缴纳一定数量的钱后，就可以花钱消灾消除我们的赏金了。

如果赏金的中途遇到了警察，投降就可以了。

投降被抓之后可以点子王或者老何会把你救出来。

遇到赏金猎人的话，也是直接杀掉就好了，等于是白给你来送钱的。

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