塞尔达传说荒野之息不用滑翔伞怎么飞 不用滑翔伞飞行方法介绍

2021-08-26 16:02:27 来源：互联网 编辑：佚名

塞尔达传说荒野之息大家都知道如果想要飞行是需要滑翔伞的，玩家可以使用滑翔伞在这片美丽的世界中自由探索，但是有没有不用滑翔伞就能飞行的方法呢，有，下面就为大家介绍塞尔达传说荒野之息不用滑翔伞飞行的方法，一起来看看吧。

塞尔达传说荒野之息不用滑翔伞分飞行方法介绍

利用一只鸡让林克顺利滞空!你没看错，这哥们带着一只鸡来到了游戏中的悬崖旁边，直接举着鸡就跳了下去!

林克扛着鸡跳崖后，立马把武器切换成弓，就可以在峡谷间翱翔了!另外，由于系统仍然判定林克还扛着鸡，所以耐力条会持续消耗，因此这个bug并不能让林克肆无忌惮地飞!

虽然飞翔过程中，林克是持弓的，但是并没有办法射箭，只能单纯地滑翔。如果要调整降落速度的话，可以把弓收起来，会减少降落的所需时间。

以上就是关于塞尔达传说荒野之息不用滑翔伞飞行的全部内容，这个bug还是非常有趣的，延续到现在已经4年了，还有更多有点内容等着我们发掘。