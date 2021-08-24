英雄传说创之轨迹怎么钓鱼 钓鱼技巧分享

2021-08-26 15:34:59 来源：互联网 编辑：佚名

英雄传说创之轨迹游戏中有不少小游戏，其中钓鱼钓鱼就是游戏中的一个休闲玩法，还能解锁成就，下面就为大家分享英雄传说创之轨迹钓鱼的技巧，一起来看看吧。

英雄传说创之轨迹钓鱼技巧分享

1、寻找钓鱼地点

在游戏中的水域附近，会有可以钓鱼的地点，靠近后会有相应图标显示出来。而且在地图上也有钓鱼地点的表示。

2、钓上来的鱼可以换取特定道具

把钓上来的鱼拿给“钓公师团”，就可以交换特别的道具。

3、鱼儿也会吐出宝贝

不仅鱼本身可以交换道具，钓上的鱼自己嘴里也会吐出一些有用的道具。

4、好的工具事半功倍

通过高价购入性能更好的钓鱼工具，钓鱼会变得更加顺利。

5、更换队长后可以更换钓鱼人

在更换队长后，也可以更换钓鱼人。

同时，钓鱼记录中记录有每个角色的钓鱼成果，所以选择喜欢的角色进行垂钓吧。

以上就是关于英雄传说创之轨迹钓鱼技巧的全部内容，游戏中钓鱼还是非常好玩的，还能获得不少奖励。