英雄传说创之轨迹钓鱼位置有哪些 爆钓王成就怎么解锁

英雄传说创之轨迹游戏中有许多成就供玩家挑战，其中有个成就爆钓王需要玩家解锁游戏中所用种类的鱼，非常考验耐心，不少玩家不知道游戏中有几个钓鱼点，下面就为大家分享英雄传说创之轨迹全钓鱼点位置，一起来看看吧。
银伞鱼
创始庭院、东克洛斯贝尔街道3、东克洛斯贝尔港湾区
雪花蟹
创始庭院、米修拉姆 码头、悠米尔溪谷道1
寄生鲶
创始庭院、克洛斯贝尔港湾区、乌尔斯拉小径3
天空鳃
鱼创始庭院、东克洛斯贝尔街道3、阿尔魔利卡村
鲤鱼
古战场地下水道、诺克斯森林路1、悠米尔溪谷道1
蓝带神仙鱼
创始庭院、东克洛斯贝尔街道2、阿尔魔利卡村
红鲈
米修拉姆沙滩、圣母公园
虎龙鱼
乌尔斯拉医院、创始庭院、阿尔魔利卡古道1
岩穴鱼
阿尔魔利卡村
钝头鱼
创始庭院、西克洛斯贝尔街道
虹鳟鱼
西克洛斯贝尔街道、玛因兹山道2
眼镜蛇头鱼
米修拉姆码头、创始庭院
钻蓝蟹
创始庭院、古战场地下水道、玛因兹山道2
刺鲀
创始庭院
锦鲤
乌尔斯拉医院、创始庭院、诺克斯森林路1
水银鲤
创始庭院、诺克斯森林路1
森林鳃鱼
创始庭院、艾鲁姆湖湿地2
粉红神仙鱼
艾鲁姆湖湿地1、米修拉姆沙滩
埃雷肯拟态鱼
米修拉姆码头
金鲑
西克洛斯贝尔街道
北方龙鱼
乌尔斯拉小径1
大理石乌鳢
乌尔斯拉小径3
蓝宝石鱼
创始庭院
暴食鲨
创始庭院
珍珠草鱼
艾鲁姆湖湿地1
宝石蟹
乌尔斯拉小径2(要先钓到上面所有的)
以上就是关于英雄传说创之轨迹全钓鱼点的所有内容，还是非常多的，玩家想要解锁这个成就需要耐心慢慢解锁。
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