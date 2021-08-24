逃离塔科夫怎么改hunter hunter该法分享

2021-08-26 15:23:56 来源：互联网 编辑：佚名

逃离塔科夫中有三大类玩家，跑刀仔、莫辛人和亨特人，后两种玩家都属于迫害大佬型的，因为这两把枪械便宜就能有不错的收益，下面就为大家分享亨特（hunter）的改法，感兴趣的玩家一起来看看吧。

逃离塔科夫hunter改装分享

hunter是游戏中性价比非常高的枪。

二级耶格可以买到全新的，市场上的价格也非常便宜，买到后修一下就行了。

枪械改法

这把枪的关键点在于弹匣。

只有三级耶格才可以买，好消息是市场价格并不是很贵，没有到1w一个。

这把枪两款俄镜都可以驾驭，pso四倍镜可以直接装上，也可以装一个tt01在上边直接装小镜子。

以上就是关于逃离塔科夫hunter改装的全部内容，hunter这把枪还是比较强力的，近能当喷远能当狙，就是对子弹的要求有点高。