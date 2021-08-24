云顶之弈11.17圣光维鲁斯怎么搭配阵容 圣光维鲁斯玩法介绍

2021-08-26 15:09:40 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈即将更新11.17版本，版本更新后会改动不少英雄和羁绊，不少玩家不知道版本更新后什么阵容强力，下面就为大家介绍云顶之弈11.17圣光维鲁斯的玩法，一起来看看吧。

云顶之弈11.17圣光维鲁斯玩法介绍

阵容羁绊

运营玩法

前期不搜牌，划水过渡，3-2上6小搜，然后存50元利息慢慢追三星韦鲁斯，顺的话女坦泰坦也可以追3。韦鲁斯3星后就可以升人口补芮尔武器。

装备推荐

优先给韦鲁斯合成羊刀飓风，第三件最好正义之手。其次饮血剑、科技枪也行。伏击之爪很重要，防装可以给三星曙光或者两星前排。

站位

以上就是关于云顶之弈11.17圣光维鲁斯玩法的全部内容，新版本就快要更新了，不知道怎么搭配阵容的玩家可以参考以上的内容进行游戏。