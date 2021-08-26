神佑释放草原巨人boss在哪里 草原巨人boss位置分享

2021-08-26 14:52:02 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有各种boss供玩家挑战，打败boss会掉落不少奖励，其中草原巨人boss不少玩家不知道在上面地方，下面就为大家分享神佑释放草原巨人boss的位置，一起来看看吧。

神佑释放草原巨人boss位置分享

草原巨人位于坎帕尼平原的阿里克勒诺平原，使用的武器重型钝器。

越级卡地形弓箭猥琐打法，因为巨人体型太大了，很多地方他都到不了，所以推荐到水中，岩石上，城门后等各种可以卡住它的地方刮痧，虽然伤害很低但是不会受到伤害。

以上就是关于神佑释放草原巨人boss的全部内容，草原巨人的等级是30级，早期玩家遇到不要和他硬刚，之后等装备属性上去了再来挑战。