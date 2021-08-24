神佑释放狮心暴伤狂战怎么加点 狮心暴伤狂战玩法介绍

2021-08-26 14:46:12 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放狮心暴伤狂战是一个近战高爆发职业，通过爆伤可以有着很高的伤害输出。下面就为大家介绍神佑释放狮心暴伤狂战的加点和玩法，一起来看看吧。

神佑释放狮心暴伤狂战玩法介绍

技能方面：

猛攻必须点到20，减少26%CD(非常重要)

斩杀和连砍不要只堆一个，均分点(这点区别于狼)

神佑方面：

野兽之王的袭击点到8以上(7以下连招很容易断)

野性释放点到17(减CD)，连击也重要，但相比上面两个次之。

装备方面：

爆伤，最重要的连招方面：猛攻起手+平A+连砍两段+平A+猛攻+平A+斩杀三段+平A(无限循环)

炼金咒：

如果不是土豪，前面别买攻防装，贬值太快。

重点关注这两件装备：瘟疫之手戒指和讨伐者项链。瘟疫之手中长期来看不会降价，甚至不断在涨价，也是目前的毕业装。然后堆14白孔和8红孔。

连招补充：用翻滚取消连砍两段和斩杀三段后摇。

小提示：狮心狂战不适合前期，因为技能点和神佑不够，连招很容易断，个人现在39级，技能点数刚刚好，简单的手法就可以叠起来，所以前期还是狼过度，中后期再换狮子。

总结：满足以上情况，刷大部分怪和本，叠5层BUFF还是蛮容易的，伤害非常可观。

以上就是关于神佑释放狮心暴伤狂战玩法的全部内容，狮心暴伤狂战对于站着不动的敌人伤害还是非常高的，玩家可以参考以上的内容来尝试。