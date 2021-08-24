神佑释放鱼饵有哪些 鱼饵有什么用

2021-08-26 14:22:12 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有钓鱼系统，玩家想要钓鱼不光要有鱼竿还需要鱼饵，不少玩家不知道鱼饵怎么获得，下面就为大家介绍神佑释放鱼饵的种类和用法，一起来看看吧。

神佑释放鱼饵种类和用法介绍

目前可以使用的鱼饵有三种：

1.小蚯蚓，从任一钓鱼商店可以购买，200金币一个。

2.肉屑鱼饵，在杂货商人处购买臭肉后，通过篝火制作，成本192金币一个。

3.低级混合鱼饵，炼金瓶处使用碎皮革和黎明草制作，成本随市场变动，以1区目前的价格来看，做一个要500星币，非常昂贵。

关于鱼饵的用处：

从三种鱼饵的说明上看，没有任何区别，都是以小型鱼为主，中型鱼偶尔会吃。

个人实测了蚯蚓和肉屑鱼饵，基本没有任何区别，不过个人推荐使用肉屑，成本一样但是可以提高料理等级，这是一举两得。

值得一提的是，在游戏手册里看到官方给出的是5种鱼饵而不是3种，除了上面的还包括特殊部位、肉丁这两种。而且按照炼金瓶的描述，应该还有中级混合鱼饵、高级混合鱼饵，就是不知道后面这两种鱼饵要如何解锁。

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