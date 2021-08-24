Sprocket配置要求高不高 Sprocket配置要求一览

Sprocket是一款坦克战争游戏，游戏中所有的坦克玩家都可以自由设计，玩发非常硬核，很多玩家想好下载体验但不知道配置高不高，下面就为大家分享Sprocket的配置要求，一起来看看吧。
最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10, 8, 7 (64 bit)
处理器: Dual core 3Ghz+
内存: 4 GB RAM
显卡: 2GB dedicated VRAM, Shader Model 5.0
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 3 GB 可用空间
推荐配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10, 8, 7 (64 bit)
处理器: Quad core 3Ghz+
内存: 8 GB RAM
显卡: 4GB dedicated VRAM (GeForce GTX 970, Radeon R9 290X)
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 4 GB 可用空间
以上就是关于Sprocket配置要求的所有内容，配置要求并不算高，能够满足大部分的家用电脑。
致命躯壳游戏中个当时非常好用的能力，不少玩家不知道格挡怎么用，下面就为大家分享致命躯壳格挡的使用技巧，一起来看看吧。致命躯壳格挡技巧到达第一个检查点沿着楼梯往上走跟一个NPC对话可以拿到格挡技，格挡技这个东西比较看脸。游戏里面描述的意思也有点谜语人，通过物品信息只能了解到，它是需要通过攻击怪物造成伤
神佑释放游戏中守护者定位是个T，如果要单人练级效率比较低，不少玩家不知道怎么快速练级，下面就为大家分享神佑释放守护者快速练级攻略，一起来看看吧。神佑释放守护者快速练级攻略1-10级肝出神佑。10-28级支线优先做，其次世界任务，再其次是主线。28-34级这个时候做到28本任务，差不多你就31级了，然
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东方的迷宫2这款游戏已经在今天（8月24号）在steam上架了，不少玩家玩家对游戏非常感兴趣，下面就为大家分享东方的迷宫2全成就一览，感兴趣的玩家一起来看看吧。东方的迷宫2全成就一览以上就是关于东方的迷宫2全成就的所有内容，共有42个成就，感兴趣的玩家可以在steam购买。
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异形火力小队这款游戏已经上架steam了，相信有不少玩家已经购买了吧，很多还没购买的玩家想要购买豪华版dlc但不知道性价比高不高，下面就为大家介绍异形火力小队豪华版dlc的内容，一起来看看吧。异形火力小队豪华版dlc内容介绍定制你的异形：火力小队体验，为你的陆战队员提供下列物品：-家传宝物霰弹枪-5
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