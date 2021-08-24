Sprocket什么时候发售 Sprocketsteam发售时间介绍

2021-08-26 14:02:36 来源：互联网 编辑：佚名

Sprocket是一款非常硬核的军事坦克战争游戏，游戏画面非常出色，不少玩家不知道游戏的发售时间，下面就为大家介绍Sprocket的发售时间，一起来看看吧。

Sprocket steam发售时间介绍

这款游戏应该会受军事迷们喜欢，整活大神们估计也会打造“妖魔鬼怪”般的各种坦克，但是目前没有中文是比较可惜的。

将于8月27日开启抢先体验，首发暂不支持中文。

游戏目前只有单人模式，据官方介绍，坦克的原型大多都是第一和第二次世界大战中的。

以上就是关于Sprocket发售时间的全部内容，感兴趣的玩家可以在8月27号在steam上下载试玩。