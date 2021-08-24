永劫无间太刀升龙怎么放 太刀升龙怎么连招

2021-08-26 13:57:27 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中太刀是一把比较强力的武器，其中升龙这个连招非常强势，不少玩家不知道怎么放，下面就为大家分享永劫无间太刀升龙的连招，一起来看看吧。

永劫无间太刀升龙连招分享

第一种是按住S的升龙，快落地的时候空A，空A过程中按住W，然后保持W，不断跳A。

第二种是不按任何方向键的升龙,快落地的时候按住W同时空A，然后保持W，不断跳A。

两种都需要在升龙时讲准星微微向敌人左侧靠。

第一种能接2-3次空A，一次空两段伤害，而且命中率较高，3次概率较低。

第二种能接2-4次空A，命中率比较低(容易飞过头而空A未命中)，3次以上概率较高。

以上就是关于永劫无间太刀升龙连招的全部内容， 这个连招用的好的话还是非常强的，能大大提高玩家之间的获胜率。