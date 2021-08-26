暗黑破坏神2重制版超市是什么 超市在哪里

2021-08-26 11:43:19 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版游戏中在中后期有一个可以通过bug来刷装备的一个地方，不少新手玩家不知道超市是什么，超市就是老玩家统称的一个地方，下面就为大家介绍暗黑破坏神2重制版超市的位置，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版超市位置分享

超市是指第四幕混沌避难所，85区域，因为一个bug成为刷装热门场所。

注意三个封印Boss和大菠萝本人并不能掉落所有装备，只有随机的金怪可以。

在开完五个封印且打死守卫五个封印的三个Boss之后，超市内所有怪物都会死亡，哪怕是超级大菠萝(DC)也会瞬间死亡。

且这个瞬死发生前6秒内看到的所有怪物都会掉落装备，但不计玩家的MF值。

这种刷法被称为“bug超市”。要效率的话需要顶着大量的怪物不打，直接传送开五个封印杀掉封印Boss，并在开/杀最后一个之前一眼扫过所有怪物。

由于bug超市刷法对角色的FCR(TP必须9帧以下)、强度等，还有玩家的操作水平和熟练度均有要求，且堆叠MF收益极低，所以一般作为高端战力入门的试金石地区。

常用BD为锤丁、法师和野蛮人，女巫的话，冰火免的西希之王得让米山戳死。

刷完之后，还可以顺带打下大菠萝摸个奖。

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