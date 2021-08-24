异形火力小队地球巨人收藏品在哪 巨人收藏品位置分享

2021-08-26 11:36:46 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队游戏中有不少收藏品供玩家寻找，其中在地球巨人这个场景就有几个收藏品，下面就为大家分享异形火力小队地球巨人收藏品位置，一起来看看吧。

异形火力小队地球巨人收藏品位置分享

空罐白杨啤酒

在与臭虫部落打交道后开始执行任务时，向前走，直到你看到右边有一个敞开的帐篷，进去看看就能找到。

殖民地保护法小册子

沿着任务的进一步方向，你将被放入一个地下洞穴，其中一条通向高地，另一条通向低处。

与产卵的蜂群打交道后，下一条路走到底，最后向右看，在盒子上找到它。

边防飞行员牛仔帽

在任务结束时可以找到，过桥后，向左转，驶向被遗弃的着陆器。

牛仔帽藏在盒子后面的角落里，你会发现一张桌子上放着帽子。

以上就是关于异形火力小队地球巨人收藏品位置的全部内容，希望能帮到大家。