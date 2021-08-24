91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

云顶之弈11.17改动了哪些英雄 11.17棋子改动介绍

2021-08-26 11:31:39来源：互联网编辑：佚名

云顶之弈就快要迎来11.17新版本，游戏每次版本更新都会对不少英雄进行改动，不少玩家想要提前了解有哪些英雄进行了调整，下面就为大家介绍云顶之弈11.17英雄改动，一起来看看吧。

云顶之弈11.17英雄改动介绍

李青

QQ截图20210826112553.png

基础生命值从 850 降低至 800。

技能伤害从 250 / 350 / 650 降低至 200 / 350 / 600。

解读：削弱，初始生命削弱，2星削弱90生命值，3星削弱162生命值，坦度极大下降。技能伤害1星与3星削弱，李青是前期比较强势的打工卡，但在1星时候打工强度略微下降;3想伤害削弱50点魔法伤害，4黑夜下降低70魔法伤害，砍的不算太疼，但这版本亚索同时遭到大砍，李青追三星的时候会大幅度减少。

奈德丽

QQ截图20210826112558.png

技能闪避几率从 45% 降低至 40%。

技能加成攻击速度从 40 / 50 / 75% 降低至 30 / 50 / 70%。

解读：削弱，开启技能后闪避降低到40%，但躲避一直是一个迷之属性，太看脸了，有削弱但削弱不大;另一方面削弱1星豹女技能攻速加成，削弱豹女在1星的时候打工强度;3星豹女攻速降低5%,3星攻速降低0.045/S，对豹女影响不大。

QQ截图20210826112604.png

技能伤害从 350 / 500 / 900 降低至 350 / 500 / 800。

技能治疗效果从 35 / 50 / 80% 降低至 35 / 50 / 70%。

解读：削弱，但只是削弱的3星洛，洛追三星的时候只是在“豹纹”阵容中，这次更新主要针对的就是豹纹阵容，洛、豹女、锐雯三大追三星棋子，均遭削弱，“豹纹阵容”强度大幅度下降。

锐雯

QQ截图20210826112610.png

基础生命值从 850 降低至 800。

基础攻击力从 80 降低至 75。

技能伤害从 100 / 200 / 500 降低至 100 / 200 / 300。

技能加成比例从90 / 100 / 120% AD降低到90 / 100 / 110 % 。

解读：极大削弱，初始攻击力与初始生命值均遭大砍，且3星技能伤害与攻击力加成也遭到大砍，锐雯强度大不如前，加上上面的洛与豹女削弱，“豹纹”阵容这次一定会从T1阵容跌落。

亚索

QQ截图20210826112617.png

基础攻击速度从 0. 95降低到 0. 9。

技能伤害从 250 / 350 / 600 降低至 250 / 350 / 550。

技能加成真实伤害从 25 / 35 / 60 降低至 25 / 35 / 55。

解读：极大削弱，我们玩亚索更多时候就是在玩黑夜亚索，这次亚索初始攻速削弱到0.9，3技能伤害与真伤加成也遭到大砍，黑夜亚索阵容遭遇滑铁卢，在国服11.16版本黑夜亚索就已经跌出T1阵容，这次更新更多是针对外服，准备来说是澳服与韩服，这两个服务器黑夜亚索胜率竟然高达60%左右，真的不可思议。

德莱文

QQ截图20210826112623.png

基础攻击速度从 0. 75增加到 0. 8。

解读：加强，增加初始攻速，让德莱文携带羊刀能更快的叠加攻速，11.16版本破败铁盾德莱文已经是吃分非常稳定的阵容，这次加强让一直处于4费弱势的德莱文得以起飞。

格温

QQ截图20210826112629.png

技能伤害从 100 / 150 / 1777 增加至 125 / 200 / 2222。

解读：加强，技能伤害加强，但格温是5费卡，获取难度比较大，作为手短的前排棋子，也比较脆，不适合当主C，这次增强对版本阵容影响不算太大。

黑默丁格

QQ截图20210826112635.png

基础攻击速度从 0. 75降低到 0. 7。

最大法力值从 140 增加到 160。

解读：削弱，最大法力值增加到160，就算携带青龙刀释放技能也会增加一次普攻，且这次攻速降低到0.7，大头释放技能效率大大下降。丧尸拼大头阵容强度也随着下降。

凯尔

QQ截图20210826112642.png

基础生命值从 650 增加到 800。

基础攻击速度从 1. 1增加到 1. 15。

解读：极大增强，初始攻速增加到1.15，生命中增加到800，强度史诗级提升，11.16版本就有许多人开始玩铁骑天使阵容，这次增强后骑士天使应该会大热。

佛耶戈

QQ截图20210826112649.png

技能伤害从 180 / 300 / 1500 增加至 180 / 360 / 2000。

每秒技能加成伤害从 100% 降低至 50%。

傀儡每秒生命值衰减从15/7/0%减少到10/5/0%最大生命值。

解读：平衡，技能2星技能伤害增强，1星与2星佛耶戈控制的傀儡生命衰减降低，存在时间更长，但每秒技能伤害加成降低到50%，佛耶戈技能每秒触发2次效果，伤害大大下降。

薇恩

QQ截图20210826112656.png

基础攻击力从 35 增加至 40。

解读：初始攻击力加强到40，11.16版本赌薇恩阵容就非常多，更新后赌薇恩强度大大提升。

吉格斯

技能伤害从 250 / 375 / 525 增加至 250 / 375 / 550。

解读：3星伤害增加到550，伤害大大加强，随着法师羁绊增加法强次数上限移除，吉格斯算是小增强，属于可开发的棋子。

凯南

基础攻击速度从 0. 7降低至 0. 65。

解读：削弱，这个更新摩昂没看懂，凯南在11.16版本削弱的就够狠的了，现在出场率极低，这次更新后，凯南降低攻速，技能释放效率变得更低。

派克

基础攻击速度从 0. 6增加到 0. 65。

解读：增强，攻速增加，普攻回蓝加快，技能释放会更早一些，控制能力略微增强，派克多在刺客阵容中出现，这次摩昂被砍，派克的更新有些鸡肋。

瑟提

基础生命值从 750 增加到 800。

解读：增强，增加生命值上限，略微增强肉度，但瑟提为核心的阵容略少，提升不高。

索拉卡

基础攻击速度从 0. 6增加到 0. 65。

解读：增强，初始攻速提升，略微增加普攻回蓝速度。

艾希

基础生命值从 550 增加到 600。

解读：增强，增强生命值上限，但对后排棋子来说提升不高。

拉克丝

基础攻击速度从 0. 6增加到 0. 65。

解读：增强，初始攻速提升，略微增加普攻回蓝速度。圣光大眼、丧光大眼与赌韦鲁斯阵容略微增强。

厄运小姐

技能伤害从 250 / 375 / 700 降低至 250 / 375 / 600。

解读：削弱，削弱3星女枪技能伤害，女枪强度再次下降，这更是是在针对德莱文阵容，德莱文主C阵容多挂女枪在8人口追三星。

魔腾

技能基础伤害从 75 / 85 / 110 更改为 80 / 90 / 100。

解读：削弱，迷之更新，增强1星与2星技能伤害，削弱三星有点看不懂，魔腾现在只出现在复生刺阵容中，这次削弱复生刺强度再次下降。

费德提克

技能伤害从 175 / 225 / 600 降低至 150 / 200 / 600。

解读：削弱，一星一2星技能伤害，特别是2星技能伤害的降低，整次技能伤害降低100点，这对有刺转与有圣光转的稻草人削弱很大。

卡尔玛

QQ截图20210826112703.png

技能伤害从 225 / 280 / 750 增加至 230 / 290 / 750。

解读：增强1星与2星技能伤害，但增强幅度不高，11.16版本末期美服玩卡尔玛的玩家增多，特别是4神谕复生八五阵容，但对国服环境改变不大还是会被大眼与武器打崩。

阿克尚

基础攻击速度从 1. 1降低至1。

解读：削弱，初始攻速降低，整体攻速效率大大下滑，阿克尚小削弱。

盖伦

初始法力值从 100 降低至 80。

最大法力值从 170 降低至 160。

技能额外伤害：从40% 增加到 50%

解读：增强，法力值变为80/160，第一次技变慢，但之后释放技能略微加快，技能额外伤害增加10%，强度略微提升。

提莫

技能伤害从 130 / 160 / 666 降低至 120 / 160 / 666。

大魔王羁绊现在可以更快速、更可靠地激活。

新效果：现在可以在战斗中多次出现。

解读：削弱，降低1星伤害。但1星提莫更多是要其技能的减速效果。

羁绊改动效果可理解为1v1的时候先秒杀敌方棋子，在秒杀敌方的传送门召唤的构造体，或对敌方是小恶魔的时候，1V1先秒敌方棋子，在秒传送出来的掉星小恶魔棋子。

沃利贝尔

基础生命值从 1100 降低至 1000。

解读：削弱，生命中降低到1000，现在容易1星狗熊无装备容易不能释放出技能就被打出复生羁绊效果。

QQ浏览器截图20210821093229.png

以上就是关于云顶之弈11.17英雄改动的全部内容，可以看到改动的英雄还是非常多的，这次改动可能又会调整阵容。

精彩推荐

推荐阅读

致命躯壳怎么格挡 格挡使用技巧分享

致命躯壳怎么格挡 格挡使用技巧分享

致命躯壳游戏中个当时非常好用的能力，不少玩家不知道格挡怎么用，下面就为大家分享致命躯壳格挡的使用技巧，一起来看看吧。致命躯壳格挡技巧到达第一个检查点沿着楼梯往上走跟一个NPC对话可以拿到格挡技，格挡技这个东西比较看脸。游戏里面描述的意思也有点谜语人，通过物品信息只能了解到，它是需要通过攻击怪物造成伤

2021-08-24|0

神佑释放守护者怎么快速练级 守护者快速练级攻略

神佑释放守护者怎么快速练级 守护者快速练级攻略

神佑释放游戏中守护者定位是个T，如果要单人练级效率比较低，不少玩家不知道怎么快速练级，下面就为大家分享神佑释放守护者快速练级攻略，一起来看看吧。神佑释放守护者快速练级攻略1-10级肝出神佑。10-28级支线优先做，其次世界任务，再其次是主线。28-34级这个时候做到28本任务，差不多你就31级了，然

2021-08-24|0

生化危机8佣兵模式怎么玩 佣兵模式玩法规则介绍

生化危机8佣兵模式怎么玩 佣兵模式玩法规则介绍

生化危机8这款游戏相信已经有不少玩家通关了吧，游戏通关后还有各种挑战模式供玩家体验，下面就为大家介绍生化危机8佣兵迷失的玩法规则，一起来看看吧。生化危机8佣兵模式玩法规则介绍关卡数量本作的佣兵模式共有8关。在传统限时杀敌的基本玩法之上，还引入了启示录分支系列中突袭模式的一些特色，以及资金管理和随机技

2021-08-24|0

无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动有什么内容 活动内容一览

无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动有什么内容 活动内容一览

无主之地3就还要两周年了，一些即将开始两周年宇宙刷宝乐活动，不少玩家不知道两周年宇宙刷宝乐活动有什么内容，下面就为大家介绍无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动内容一览，一起来看看吧。无主之地3两周年宇宙刷宝乐活动内容一览《无主之地3》在2021年9月13日将迎来两周岁生日，为回馈大家的热情和支持，我们特意

2021-08-24|0

东方的迷宫2有哪些成就 全成就一览

东方的迷宫2有哪些成就 全成就一览

东方的迷宫2这款游戏已经在今天（8月24号）在steam上架了，不少玩家玩家对游戏非常感兴趣，下面就为大家分享东方的迷宫2全成就一览，感兴趣的玩家一起来看看吧。东方的迷宫2全成就一览以上就是关于东方的迷宫2全成就的所有内容，共有42个成就，感兴趣的玩家可以在steam购买。

2021-08-24|0

12分钟土拨鼠之日怎么触发 土拨鼠之日触发攻略

12分钟土拨鼠之日怎么触发 土拨鼠之日触发攻略

12分钟游戏中土拨鼠之日是游戏中的一个后期隐藏剧情，需要特定的条件才能触发，不少玩家不知道土拨鼠之日怎么触发，下面就为大家介绍12分钟土拨鼠之日触发攻略，一起来看看吧。12分钟土拨鼠之日触发攻略进入流程首先要等到光头提到"如果她女儿知道他在做什么，一定不会原谅他"的时候，这个结局

2021-08-24|0

异形火力小队豪华版dlc值得买吗 豪华版dlc内容介绍

异形火力小队豪华版dlc值得买吗 豪华版dlc内容介绍

异形火力小队这款游戏已经上架steam了，相信有不少玩家已经购买了吧，很多还没购买的玩家想要购买豪华版dlc但不知道性价比高不高，下面就为大家介绍异形火力小队豪华版dlc的内容，一起来看看吧。异形火力小队豪华版dlc内容介绍定制你的异形：火力小队体验，为你的陆战队员提供下列物品：-家传宝物霰弹枪-5

2021-08-24|0

国王的恩赐2有哪些角色 游戏全角色介绍

国王的恩赐2有哪些角色 游戏全角色介绍

国王的恩赐2是一款回合制rpg游戏，游戏中有三个角色玩家可以操控，圣骑士艾尔莎、展示艾弗尔和魔法师凯瑟琳，下面就为大家介绍国王的恩赐2的角色背景，感兴趣的玩家一起来看看吧。国王的恩赐2全角色介绍圣骑士艾尔莎艾尔莎Elisa是一个来自洛里安的农村女孩，她相信自己的特殊使命是拯救整个诺斯特里亚。她在洛里

2021-08-24|0

遗迹灰烬重生硬核模式有哪些奖励 硬核模式奖励介绍

遗迹灰烬重生硬核模式有哪些奖励 硬核模式奖励介绍

遗迹灰烬重生游戏中的硬核模式非常难打，但是奖励也非常多，其中的奖励是普通难度无法比拟的，不少玩家不清楚硬核难度的奖励有哪些，下面就为大家介绍遗迹灰烬重生硬核模式的奖励，一起来看看吧。遗迹灰烬重生硬核模式奖励介绍供应者戒指【战役】击败地球守关BOSS获得。阿卡里战争指环【战役】击败沙漠守关BOSS获得

2021-08-24|0

暗黑破坏神2重制版符文之语前期哪个好 前期符文之语分享

暗黑破坏神2重制版符文之语前期哪个好 前期符文之语分享

暗黑破坏神2重制版游戏中符文之语能大大增加职业的属性，不少玩家不了解游戏前期带什符文之语比较好，下面就为大家分享暗黑破坏神2重制版前期符文之语，一起来看看吧。暗黑破坏神2重制版前期符文之语分享普通难度普通女伯爵能出#8以下符文，第五幕第二个任务救野蛮人送#7、#8、#9，普通必定极容易做出的RW如下

2021-08-24|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：xixing_91danji@foxmail.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备2020033320号-1 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号