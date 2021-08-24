云顶之弈11.17改动了哪些英雄 11.17棋子改动介绍

2021-08-26 11:31:39 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈就快要迎来11.17新版本，游戏每次版本更新都会对不少英雄进行改动，不少玩家想要提前了解有哪些英雄进行了调整，下面就为大家介绍云顶之弈11.17英雄改动，一起来看看吧。

云顶之弈11.17英雄改动介绍

李青

基础生命值从 850 降低至 800。

技能伤害从 250 / 350 / 650 降低至 200 / 350 / 600。

解读：削弱，初始生命削弱，2星削弱90生命值，3星削弱162生命值，坦度极大下降。技能伤害1星与3星削弱，李青是前期比较强势的打工卡，但在1星时候打工强度略微下降;3想伤害削弱50点魔法伤害，4黑夜下降低70魔法伤害，砍的不算太疼，但这版本亚索同时遭到大砍，李青追三星的时候会大幅度减少。

奈德丽

技能闪避几率从 45% 降低至 40%。

技能加成攻击速度从 40 / 50 / 75% 降低至 30 / 50 / 70%。

解读：削弱，开启技能后闪避降低到40%，但躲避一直是一个迷之属性，太看脸了，有削弱但削弱不大;另一方面削弱1星豹女技能攻速加成，削弱豹女在1星的时候打工强度;3星豹女攻速降低5%,3星攻速降低0.045/S，对豹女影响不大。

洛

技能伤害从 350 / 500 / 900 降低至 350 / 500 / 800。

技能治疗效果从 35 / 50 / 80% 降低至 35 / 50 / 70%。

解读：削弱，但只是削弱的3星洛，洛追三星的时候只是在“豹纹”阵容中，这次更新主要针对的就是豹纹阵容，洛、豹女、锐雯三大追三星棋子，均遭削弱，“豹纹阵容”强度大幅度下降。

锐雯

基础生命值从 850 降低至 800。

基础攻击力从 80 降低至 75。

技能伤害从 100 / 200 / 500 降低至 100 / 200 / 300。

技能加成比例从90 / 100 / 120% AD降低到90 / 100 / 110 % 。

解读：极大削弱，初始攻击力与初始生命值均遭大砍，且3星技能伤害与攻击力加成也遭到大砍，锐雯强度大不如前，加上上面的洛与豹女削弱，“豹纹”阵容这次一定会从T1阵容跌落。

亚索

基础攻击速度从 0. 95降低到 0. 9。

技能伤害从 250 / 350 / 600 降低至 250 / 350 / 550。

技能加成真实伤害从 25 / 35 / 60 降低至 25 / 35 / 55。

解读：极大削弱，我们玩亚索更多时候就是在玩黑夜亚索，这次亚索初始攻速削弱到0.9，3技能伤害与真伤加成也遭到大砍，黑夜亚索阵容遭遇滑铁卢，在国服11.16版本黑夜亚索就已经跌出T1阵容，这次更新更多是针对外服，准备来说是澳服与韩服，这两个服务器黑夜亚索胜率竟然高达60%左右，真的不可思议。

德莱文

基础攻击速度从 0. 75增加到 0. 8。

解读：加强，增加初始攻速，让德莱文携带羊刀能更快的叠加攻速，11.16版本破败铁盾德莱文已经是吃分非常稳定的阵容，这次加强让一直处于4费弱势的德莱文得以起飞。

格温

技能伤害从 100 / 150 / 1777 增加至 125 / 200 / 2222。

解读：加强，技能伤害加强，但格温是5费卡，获取难度比较大，作为手短的前排棋子，也比较脆，不适合当主C，这次增强对版本阵容影响不算太大。

黑默丁格

基础攻击速度从 0. 75降低到 0. 7。

最大法力值从 140 增加到 160。

解读：削弱，最大法力值增加到160，就算携带青龙刀释放技能也会增加一次普攻，且这次攻速降低到0.7，大头释放技能效率大大下降。丧尸拼大头阵容强度也随着下降。

凯尔

基础生命值从 650 增加到 800。

基础攻击速度从 1. 1增加到 1. 15。

解读：极大增强，初始攻速增加到1.15，生命中增加到800，强度史诗级提升，11.16版本就有许多人开始玩铁骑天使阵容，这次增强后骑士天使应该会大热。

佛耶戈

技能伤害从 180 / 300 / 1500 增加至 180 / 360 / 2000。

每秒技能加成伤害从 100% 降低至 50%。

傀儡每秒生命值衰减从15/7/0%减少到10/5/0%最大生命值。

解读：平衡，技能2星技能伤害增强，1星与2星佛耶戈控制的傀儡生命衰减降低，存在时间更长，但每秒技能伤害加成降低到50%，佛耶戈技能每秒触发2次效果，伤害大大下降。

薇恩

基础攻击力从 35 增加至 40。

解读：初始攻击力加强到40，11.16版本赌薇恩阵容就非常多，更新后赌薇恩强度大大提升。

吉格斯

技能伤害从 250 / 375 / 525 增加至 250 / 375 / 550。

解读：3星伤害增加到550，伤害大大加强，随着法师羁绊增加法强次数上限移除，吉格斯算是小增强，属于可开发的棋子。

凯南

基础攻击速度从 0. 7降低至 0. 65。

解读：削弱，这个更新摩昂没看懂，凯南在11.16版本削弱的就够狠的了，现在出场率极低，这次更新后，凯南降低攻速，技能释放效率变得更低。

派克

基础攻击速度从 0. 6增加到 0. 65。

解读：增强，攻速增加，普攻回蓝加快，技能释放会更早一些，控制能力略微增强，派克多在刺客阵容中出现，这次摩昂被砍，派克的更新有些鸡肋。

瑟提

基础生命值从 750 增加到 800。

解读：增强，增加生命值上限，略微增强肉度，但瑟提为核心的阵容略少，提升不高。

索拉卡

基础攻击速度从 0. 6增加到 0. 65。

解读：增强，初始攻速提升，略微增加普攻回蓝速度。

艾希

基础生命值从 550 增加到 600。

解读：增强，增强生命值上限，但对后排棋子来说提升不高。

拉克丝

基础攻击速度从 0. 6增加到 0. 65。

解读：增强，初始攻速提升，略微增加普攻回蓝速度。圣光大眼、丧光大眼与赌韦鲁斯阵容略微增强。

厄运小姐

技能伤害从 250 / 375 / 700 降低至 250 / 375 / 600。

解读：削弱，削弱3星女枪技能伤害，女枪强度再次下降，这更是是在针对德莱文阵容，德莱文主C阵容多挂女枪在8人口追三星。

魔腾

技能基础伤害从 75 / 85 / 110 更改为 80 / 90 / 100。

解读：削弱，迷之更新，增强1星与2星技能伤害，削弱三星有点看不懂，魔腾现在只出现在复生刺阵容中，这次削弱复生刺强度再次下降。

费德提克

技能伤害从 175 / 225 / 600 降低至 150 / 200 / 600。

解读：削弱，一星一2星技能伤害，特别是2星技能伤害的降低，整次技能伤害降低100点，这对有刺转与有圣光转的稻草人削弱很大。

卡尔玛

技能伤害从 225 / 280 / 750 增加至 230 / 290 / 750。

解读：增强1星与2星技能伤害，但增强幅度不高，11.16版本末期美服玩卡尔玛的玩家增多，特别是4神谕复生八五阵容，但对国服环境改变不大还是会被大眼与武器打崩。

阿克尚

基础攻击速度从 1. 1降低至1。

解读：削弱，初始攻速降低，整体攻速效率大大下滑，阿克尚小削弱。

盖伦

初始法力值从 100 降低至 80。

最大法力值从 170 降低至 160。

技能额外伤害：从40% 增加到 50%

解读：增强，法力值变为80/160，第一次技变慢，但之后释放技能略微加快，技能额外伤害增加10%，强度略微提升。

提莫

技能伤害从 130 / 160 / 666 降低至 120 / 160 / 666。

大魔王羁绊现在可以更快速、更可靠地激活。

新效果：现在可以在战斗中多次出现。

解读：削弱，降低1星伤害。但1星提莫更多是要其技能的减速效果。

羁绊改动效果可理解为1v1的时候先秒杀敌方棋子，在秒杀敌方的传送门召唤的构造体，或对敌方是小恶魔的时候，1V1先秒敌方棋子，在秒传送出来的掉星小恶魔棋子。

沃利贝尔

基础生命值从 1100 降低至 1000。

解读：削弱，生命中降低到1000，现在容易1星狗熊无装备容易不能释放出技能就被打出复生羁绊效果。

以上就是关于云顶之弈11.17英雄改动的全部内容，可以看到改动的英雄还是非常多的，这次改动可能又会调整阵容。