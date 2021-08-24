云顶之弈11.17羁绊有哪些改动 11.17羁绊改动一览

2021-08-26 11:02:12 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16版本就快要结束了，官方最近发声即将更新11.17版本，很多玩家想要了解11.17版本羁绊会有那些改动，下面就为大家分享云顶之弈11.17全羁绊改一览，一起来看看吧。

云顶之弈11.17羁绊改动

光明哨兵

新效果：物品数量最高的哨兵现在首先获得护盾，而不是最大生命值最高的哨兵

如果多个哨兵的物品数量相同，则选择攻速最高的哨兵。如果多个哨兵攻击速度相同，则随机选择。

攻击速度加成从25 / 120 / 1000%降低至25 / 90 / 500%。

护盾从200 / 1000 / 2000降低至175 / 900 / 2000。

解读：开局哨兵获得护盾变为装备数量最多的棋子，这让狂徒阿克尚与狂徒卢锡安等阵容玩法退出舞台，但也会变相增强哨兵阵容主C卢锡安与阿克尚开局攻速，能快速回蓝是否技能，收益略高。羁绊属性上削弱，6哨兵遭到大砍护盾与攻速均削弱，强度会大大下降;3哨兵只削弱了25护盾，对大部分挂3哨兵阵容影响不大，3哨兵前期打工强度略微下降;9哨兵看似大砍，但其实很少有人去玩9哨兵，对版本局势无影响。

神盾

每秒额外攻击伤害从3 / 6 / 15增加至3 / 8 / 16。

解读：增强，6、9神盾羁绊增强，6羁绊下每秒增加2点攻击力，在收益上是极高的，但现在版本神盾弱势在的不是伤害，豹女、武器均是版本比较强势的输出，弱势点在于坦度问题，就像11.16版本6神盾阵容不是不能玩如果能上9人口凑成6神盾+3铁甲+2棋子阵容，吃鸡与吃分强度均非常高。

法师

移除：每次施法的法术强度不再上限为 10 层。

法术强度从25 / 55 / 100%降低至15 / 35 / 70%。

每次施法的法术强度从2 / 5 / 10%降低至2 / 4 / 10%。

解读：移除了法师增加法强的层数限制，现在可无限叠加。这对技能技能释放较为频繁的法师棋子来说增强极高，特别有蓝霸符的火男可非常快的给所有法师棋子叠加法强，无论是自身上伤害还是给大眼增加法强，收益均非常高。羁绊数值上被大砍，这应该是在削弱版本强势的圣光大眼与丧光大眼阵容。

丧尸

构造体基础抗性从 40 / 50 / 60 降低至 30 / 45 / 60。

构造体基础攻击力从70 / 80 / 90增加至70 / 80 / 100。

每星级的构造体攻击伤害从7 / 8 / 9增加到7 / 8 / 10。

解读：3/4丧尸双抗降低，5丧尸攻击力与伤害加成增强。当前版本主流还是3丧尸，塞恩更多是充当肉的角色，这次略微降低坦度，5丧尸的增强，自从丧尸攻速被砍，丧尸的输出能力极大下降，这次更新比较鸡肋。

征服者

额外攻击速度从25 / 65 / 120 / 250%增加至25 / 75 / 135 / 250%。

解读：4/6征服增强，11.16版本4征服与6征服阵容就涌现出许多，但大多是吃烂分，如6征服神盾，烂分就比较稳定，这次增强后，具体情况还需具体测试才能知晓。

圣光

额外抗性从20 / 35 / 75降低至20 / 35 / 70。

解读：9圣光削弱，这对版本阵容基本毫无影响。

以上就是关于云顶之弈11.17羁绊改动的全部内容，又加强有削弱，可能会对之后的阵容都有一定的影响。