异形火力小队逃脱任务隐藏物品有哪些 隐藏物品在什么地方

2021-08-26 10:54:15 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队游戏中逃脱任务受不少收集品，不少玩家不知道这个任务的隐藏物品有哪些，下面就大家分享异形火力小队隐藏物品位置，一起来看看吧。

异形火力小队隐藏物品分享

身份证件

开始任务后立即离开电梯，然后向左或向右走到电梯后面。身份证会在地板上找到。

运输日志

这个任务途中你会在一个电梯里走很久，然后你要在途中出去，可以在隐藏在壁龛中的一小段楼梯下，找到运输日志的记录本。

帽子

当您进入房间进行最后一次抵抗战斗时，它就位于这个位置右侧。进入后向左转，你会发现这顶帽子位于一个盒子上面。

以上就是关于异形火力小队逃脱任务隐藏物品的全部内容，隐藏物品还是比较难找的，玩家可以参考以上的方式进行查找。