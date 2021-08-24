暗黑破坏神2重制版双热圣骑士用什么装备 双热圣骑士装备推荐

2021-08-26 10:48:26 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版中双热圣骑士这个流派非常厉害，相信游戏发售到现在一定有不少玩家选择这个流派了吧，下面就为大家大家推荐暗黑破坏神2重制版双热圣骑士的装备，感兴趣的玩家一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版双热圣骑士装备推荐

头盔

吉永之脸，性价比很高，入手容易，需求力量低，最多几个pg(完美宝石)就可以换。

有钱后可以换年纪之冠，对于zealpal来说属性完美，缺点就是贵，1S(孔)的便宜点，2S的价格看随机变量几十个ist(24#)不等，孔插ias+ed(15%攻击速度+n伤害增强)宝珠。

胸甲

强制(符文之语)，属性完美，价格不贵。

目标肯定是换刚毅(符文之语)，一般来说用执政官铠甲的底子做的刚毅最佳。

项链

大君之怒，加攻速，DS(致命)，都是zealpal最需要的。

腰带

暗金秘银腰带，也就是物免腰带，雷神腰带也可选。

手套

门徒，手掌的安置，属性完美，350%的对恶魔加成，也是杀议会和boss的好属性。

还有一个选择是卓古拉吸血手套，吸血非常强力，残血秒吸满，看你自己的配装选择。

戒指

其中一个基本必带乌鸦之霜，敏捷命中，无法冰冻都是非常需要的属性。

另外一个一般用合成的戒指，或者黄金戒指，如果你手套是门徒，就必须要一个高吸血的戒指，基本就是吸血+吸蓝(前提)，其他属性AR，抗性，力量，敏捷，生命等可选。

鞋子

食肉骑士，属性完美，版本毕业。

盾牌

饰金盾牌，性价比高，pg价，流亡盾也很好，但是饰金盾便宜太多了，流亡盾可以最后再去追求，提升不如武器和刚毅这两个大件。

武器

过渡可以用天堂之光权杖，还有其他的一些dps高的暗金单手或者符文之语(誓约)，不过最后要追求的肯定是死神或悔恨，这两个价格都不菲，看个人能力。

护身符

超大型一般选择max+ar+life的选择，小护身符同样，其他的各种max+ar+ 敏捷/力量/FHR等，ar+life等皆可以，不用追求太极品属性的，差不多的就行。

以上就是关于暗黑破坏神2重制版双热圣骑士装备的全部内容，以上推荐的全是毕业装，爆率都比较看脸，玩家可以做个参考。