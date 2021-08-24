异形火力小队稀有搜集品在哪里 稀有搜集品有哪些

2021-08-26 10:41:41 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队游戏中有不少收集物品供玩家收集，其中有几个稀有搜集品藏的比较隐蔽，不少玩家都找不到，下面就为大家介绍稀有搜集品的位置，一起来看看吧。

异形火力小队稀有搜集品

加丹加飞行记录器

‍

这可以在你第一次遭遇异形之前找到。在朝向Hoenniker PDT头部左侧的T形交叉口，而不是朝向OBJ的右侧，它将位于大厅末端的凹室中。

死脸拥抱器样本

继续向前，直到到达发电机支架。可以在我瞄准的板条箱后面找到拥抱者。

殖民契约契约

在引入埃丝特之后，发现了该使团的最终搜集品。一旦你进入这个可识别的房间，就前往我想要找到合同的地方，那就是橙色文件夹。

以上就是关于异形火力小队稀有搜集品位置的全部内容，找不到的玩家可以参考以上的内容进行查找。