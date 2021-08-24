废土3dlc神圣大爆炸邪教什么时候发售 dlc发售时间介绍

2021-08-26 10:37:17 来源：互联网 编辑：佚名

废土3官方在最近发布了dlc神圣大爆炸邪教的上线时间，相信有不少玩家多这个dlc非常感兴趣吧，下面就为大家介绍废土3dlc神圣大爆炸邪教的发售时间，一起来看看吧。

废土3dlc神圣大爆炸邪教发售时间介绍

官方公布废土3DLC神圣大爆炸邪教，该DLC将于10月5日正式推出，DLC中玩家将面临变异怪。

神圣大爆炸邪教”将带领玩家来到夏延山军事综合体的深处，在这里一群变异的邪教徒们膜拜着名为“圣爆”的古老神灵，即一团静滞状态的核爆。不管它来自上帝的旨意、科学实验，还是偶发的奇迹，圣爆的能量可以为科罗拉多泉供应数百年的电力，也可以瞬间将其夷为平地。邪教徒们对于谁有资格崇拜他们的神祇各执己见，内讧不断，游骑兵们必须奋力突围，认识丰富的新角色、新敌人、强大的新武器与装甲，最终抵达祭坛，在以少敌多的劣势下关闭反应堆，完成在科罗拉多的最后一项任务。

inXile 还宣布将于 10 月 5 日同一天推出《废土3 科罗拉多合集》，将完整收录“钢铁城之战”和“神圣大爆炸邪教”这两个 DLC，仅发售数字版。

以上就是关于废土3dlc神圣大爆炸邪教发售时间的全部内容，全新的DLC给你带来更加的末日生存体验，也大大增加了游戏的挑战性。