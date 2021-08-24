异形火力小队职业自定义是什么 职业自定义介绍

2021-08-26 10:31:42 来源：互联网 编辑：佚名

异形火力小队游戏中共有5大职业，其中不同的角色角色是可以自定义的，不少玩家不知道职业自定义是什么，下面就为大家介绍异形火力小队职业自定义，一起来看看吧。

异形火力小队职业自定义介绍

职业等级上去后也有个性化路线走，比如技师走炮台流或者脉冲雷流，炮台流又可以玩重火炮或者燃烧炮台。

给玩家解锁的侦察兵不在一开始放出来也是有原因的，技能组初期开荒比奶妈还鸡肋，但后期成长性极高。

一段时间现形敌人，还有一个掉落子弹补给。

但是他的技能分支很魔幻，比枪手还暴力，比技师还无情，比破坏者还凶残，属于是开发潜力高的职业。

以上就是关于异形火力小队职业自定义的全部内容，职业自定义就相当于是职业不同的流派，玩家可以选择自己觉得好用的流派来进行游戏。