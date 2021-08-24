永劫无间天人之战怎么玩 天人之战玩法介绍

2021-08-26 10:25:56 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间一些即将在这个赛季推出新玩法天人之战，不少玩家不知道天人之战怎么玩，下面就为大家介绍永劫无间天人之战的玩法，一起来看看吧。

永劫无间天人之战介绍

天人之战每日限时开启、仅限高分段参与。

每局人数由60人降低为48人。

地图中暗潮币的产出极大降低。

击败玩家将获得暗潮币赏金，同时所有任务卷轴将改为追击任务。

地图上的高等级物品产出几率降低，同时货郎购买的魂玉福袋中将有更高几率获得高等级魂玉。

地图上的货郎数量大大提高。

天人之战将有全新的排行榜——天人榜，只显示前500位选手。

天人之战模式暂时只在官网与STEAM国服开启。

以上就是关于永劫无间天人之战玩法的全部内容，天人之战模式的人数上限更低，战斗更加紧凑，挑战性也更大。