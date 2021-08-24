致命躯壳怎么格挡 格挡使用技巧分享

2021-08-24 17:24:04 来源：互联网 编辑：佚名

致命躯壳游戏中个当时非常好用的能力，不少玩家不知道格挡怎么用，下面就为大家分享致命躯壳格挡的使用技巧，一起来看看吧。

致命躯壳格挡技巧

到达第一个检查点沿着楼梯往上走跟一个NPC对话可以拿到格挡技，格挡技这个东西比较看脸。

游戏里面描述的意思也有点谜语人，通过物品信息只能了解到，它是需要通过攻击怪物造成伤害，让物品发亮了，就可以发动格挡技。

格挡技类似于只狼那样的弹刀，只不过它比只狼更快的是格挡成功直接可以触发红点，对准红点攻击可以必杀怪物并给自身恢复血量。

对战BOSS或者某些技能，格挡技是无法进行格挡操作的，但是它会提示你对方即将发动无法格挡的技能。

类似只狼的危字，腰上会马上发光接着又黑掉。

很多玩家总会误认为是可以进行格挡，死多了才知道很多时候它只是作为一种提示。

以上就是关于致命躯壳格挡使用技巧的全部内容，格挡比较难用，玩家需要一定的练习才能用好。