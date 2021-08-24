神佑释放守护者怎么快速练级 守护者快速练级攻略

2021-08-24 16:37:59 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中守护者定位是个T，如果要单人练级效率比较低，不少玩家不知道怎么快速练级，下面就为大家分享神佑释放守护者快速练级攻略，一起来看看吧。

神佑释放守护者快速练级攻略

1-10级

肝出神佑。

10-28级

支线优先做，其次世界任务，再其次是主线。

28-34级

这个时候做到28本任务，差不多你就31级了，然后去买一把传说加攻击力的武器。

接着进28本，打过后提升装备评分到1100，然后去做南部任务。

一定要记得世界任务刷新优先做世界任务，还有新的力量，然后做完南部差不多就达到34.5级。

再去打一把32本后，做北部任务+世界任务，达到35级。

再然后做精灵森林，清1天世界任务达到37级，把武器强化到神话2左右，装备弄点红白槽，就可以跟伐木队打35本。

35级之后

伐木35本之中就是攒自己用的S，把垃圾卖出去。攒完装备继续开新等级的副本。

以上就是关于神佑释放守护者快速练级攻略的全部内容，守护者前期练级是非常累的，可以和小伙伴一起开荒。