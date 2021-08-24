生化危机8佣兵模式怎么玩 佣兵模式玩法规则介绍

2021-08-24 16:16:02 来源：互联网 编辑：佚名

生化危机8这款游戏相信已经有不少玩家通关了吧，游戏通关后还有各种挑战模式供玩家体验，下面就为大家介绍生化危机8佣兵迷失的玩法规则，一起来看看吧。

生化危机8佣兵模式玩法规则介绍

关卡数量

本作的佣兵模式共有8关。

在传统限时杀敌的基本玩法之上，还引入了启示录分支系列中突袭模式的一些特色，以及资金管理和随机技能等新要素。

关卡规则

每关由不同数量的区域构成，每完成一个区域，都可以返回商人公爵的房间休整，这里还有固定的弹药或金钱补给。

玩家的初始装备固定，初始资金为2万(可通过在前4关获得B级以上评价追加，最高4万)，在商人处能买卖道具或是升级枪械。

过关的前提是先击倒指定数量的敌人，终点才会在地图里出现，靠近调查即可过关。目标数量会显示在屏幕左侧提醒玩家。

每个区域内的敌人数量是固定的，全灭才能拿到更多的分数。

每次击倒敌人都能获得时间奖励，具体时长根据敌人的种类有所差异。

连续击倒敌人能形成连击。连击数越高，时间奖励倍率就越高，连击中断以后获得的奖励分数也越多。

靠近并打破黄色的晶球，能够增加时间30秒。

靠近并打破蓝色的晶球，可以从三种随机的能力效果中挑选一种。

关卡场景里的补给物资固定，击倒敌人只会掉落金钱，需要手动捡起。

以上就是关于生化危机8佣兵模式玩法规则的全部内容，希望对大家有所帮助。

